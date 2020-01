Radiohead, online l'archivio digitale della band (Di martedì 21 gennaio 2020) Tutto quello che avreste sempre voluto chiedere su Radiohead e non siete mai riusciti a trovare: la soluzione si chiama Radiohead Public Library, novità freschissima della band di Thom Yorke e soci. Che cos'è la Radiohead Public Library Si tratta di un mastodontico archivio online che comprende l’intero catalogo dei Radiohead in ordine cronologico: album, B-side, tracce non contenute negli LP, fotografie, interi concerti ed esibizioni live in HD, t-shirt, artwork di Stanley Donwood, playlist dei membri della band del periodo di In rainbows e The king of limbs, sessioni di registrazione di A moon shaped pool e molti altri contenuti speciali, oltre alla possibilità di ristampare su richiesta il merchandising fuori catalogo. Radiohead Public Library, come si accede e servizi 'speciali' Trattandosi di una vera e propria biblioteca digitale, tutti i fan ... gqitalia

elenagrazi : La Public Library dei Radiohead è online da ora! #radioheadpubliclibrary - ilcibicida : Se avete qualche giorno libero, i @radiohead hanno lanciato oggi la loro 'Radiohead Public Library'. Dentro c'è pra… - RadioheadBRasil : RT @giornalettismo: I #Radiohead presentano la #Radioheadpubliclibrary: per i fan contenuti rarissimi e anche una tessera ufficiale https:… -