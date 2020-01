Quel che affidiamo al vento di Laura Imai Messina: “La mia vita dall’Italia al Giappone” (Di martedì 21 gennaio 2020) Laura Imai Messina vive da 15 anni in Giappone, e ha pubblicato per Piemme "Quel che affidiamo al vento". Una storia venduta in oltre 20 Paesi la cui prima tiratura è andata esaurita in pochi giorni. Abbiamo intervistato l'autrice che in queste settimane sarà in Italia per il Tour di presentazione. fanpage

