PSG, Tuchel su Cavani: «Cessione? Può succedere» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il tecnico del Paris Saint-Germain Tuchel ha parlato del futuro di Cavani: «Non vogliamo cederlo ma può succedere» Edinson Cavani potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain nel corso del mercato di gennaio. L’attaccante uruguaiano è al centro delle voci di mercato che riguardano un suo eventuale trasferimento all’Atletico Madrid. La conferma arriva dal tecnico del PSG Thomas Tuchel: «Non vorremmo perderlo, ma potrebbe accadere. Questa è la realtà. Ora Cavani è nostro, però le cose possono cambiare e ci adatteremo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

