Primo caso negli Usa, ora il virus della Cina preoccupa anche l’Europa (Di martedì 21 gennaio 2020) Il virus della Cina preoccupa anche l’Europa. Confermato il contagio interpersonale, massima attenzione negli aeroporti per i turisti cinesi in viaggio per il capodanno lunare. La Cina continua a fare i conti con l’emergenza sanitaria legata al virus che in pochi giorni ha contagiato centinaia di persone. Le autorità cinesi hanno confermato la possibilità di contagio da persona a persona e anche in Europa aumenta il livello di attenzione. virus Cina, rischio pandemia Il misterioso virus cinese si è trasformato in una vera e propria emergenza sanitaria destinata a varcare i confini nazionali. Proprio dalla Cina fanno sapere che il contagio può avvenire da persona a persona. Al 20 gennaio si registrano 224 casi di polmonite da nuovo coronavirus. Quelli confermati sono 2017, ma i numeri continuano ad aggiornarsi quasi con il passare delle ore, aggiornando il ... newsmondo

