Previsioni Meteo a lungo termine: analisi sulle possibili fasi più fredde fino al 29 febbraio 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) Previsioni Meteo – In chiave di lettura di una possibile evoluzione del tempo sul lungo periodo, senza naturalmente avere la pretesa di efficaci riscontri reali piuttosto, semmai, delle indicazioni di massima, una discreta correlazione può esserci tra le fasi con maggiore predisposizione intrusiva dell’Onda atlantica verso il Polo e ondate di freddo in direzione delle basse latitudini europee, quindi anche verso il Mediterraneo. Intanto, per intrusività dell’onda atlantica verso il Polo va intesa, in maniera piuttosto semplice, l’attitudine dell’alta pressione Oceanica, una delle figure cardini della circolazione europea, a ergersi meridiana, bloccando la circolazione zonale e puntando, con promontorio, verso latitudini polari. Chiara manovra che, in risposta, determina una discesa repentina di aria fredda polare verso le basse latitudini, discesa ... meteoweb.eu

