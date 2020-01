Premier League, Moise Kean si è sbloccato: l’ex Juve ha segnato il suo primo gol (Di martedì 21 gennaio 2020) L'ex attaccante della Juventus è stato tra i protagonisti della partita pareggiata dall'Everton con il Newcastle. Il primo gol di Moise Kean, che ha battuto il portiere avversario alla mezzora del primo tempo, è arrivato alla ventiduesima presenza con la maglia dei 'Toffees'. Un gol festeggiato non solo dal giocatore, ma anche dallo stesso Ancelotti: suo principale 'sponsor'. fanpage

OptaPaolo : 44 - Antonio #Conte è l'allenatore con cui Victor #Moses ha vinto più partite in Premier League (44 sulle 62 comple… - DiMarzio : Moise #Kean ha segnato la sua prima rete in #PremierLeague ?? - TheSunFootball : Arsenal XI to face Chelsea: Leno, Bellerin, Mustafi, Luiz, Saka, Torreira, Xhaka, Pepe, Ozil, Martinelli, Lacazett… -