Premier League, Everton-Newcastle United: probabili formazioni, pronostico e quote (Di martedì 21 gennaio 2020) Premier League, Everton-Newcastle United: probabili formazioni, pronostico e quote Martedì 21 gennaio alle 20:30 allo stadio Goodison Park di Liverpool scenderanno in campo Everton e Newcastle United. La partita sarà valevole per la 24sima giornata di Premier League. Tutti gli articoli di Premier League del Termometro Sportivo Entrambe le squadre si trovano parimenti a 29 punti in classifica, anche se si trovano a questo livello per motivi differenti. L’Everton, infatti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il West Ham United per 1-1. Il Newcastle United, invece, ha portato a casa l’importante vittoria contro il Chelsea per 1-0. La classifica aggiornata alla giornata 24 Le statistiche della partita La storia recente fra le due squadre è decisamente favorevole a quella di casa: negli ultimi dieci incontri fra le due compagini ... termometropolitico

