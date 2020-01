Premier League, Crystal Palace-Southampton: probabili formazioni, pronostico e quote (Di martedì 21 gennaio 2020) Premier League, Crystal Palace-Southampton: probabili formazioni, pronostico e quote Crystal Palace-Southampton sarà il??? della 24sima giornata di Premier League. Calcio d’inizio previsto martedì 21 gennaio alle 20:30 allo stadio Selhurst Park di Londra. Tutti gli articoli di Premier League del Termometro Sportivo Il Crystal Palace si trova nono in classifica con 30 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Manchester City per 2-2: cercherà i tre punti per non perdere le speranze di riagganciare la zona Europa League, distante 4 punti, ma piena di pretendenti. Il Southampton, invece, lotterà per ottenere punti pesanti in chiave salvezza: al momento la squadra di Hasenhüttl occupa la posizione 13 in classifica a 28 punti, e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Wolverhampton per 2-3. La classifica aggiornata alla giornata 24 Le ... termometropolitico

OptaPaolo : 1 - Dal suo debutto in Premier League il 14/09/2013, Cristian #Eriksen è il giocatore che ha collezionato più assis… - EvansOsanya : First Tanzania in Premier league. #Karibu Samata - infoitsport : Liverpool-Manchester United diretta tv e streaming, dove vedere Premier League domenica 19 gennaio -