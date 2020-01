Premier League, Bournemouth-Brighton & Hove Albion: probabili formazioni, pronostico e quote (Di martedì 21 gennaio 2020) Premier League, Bournemouth-Brighton & Hove Albion: probabili formazioni, pronostico e quote Alle 20:30 di martedì 21 gennaio presso lo stadio Vitality Stadium di Bournemouth si disputerà Bournemouth-Brighton & Hove Albion. Il match sarà valido per la 24sima giornata di Premier League. Tutti gli articoli di Premier League del Termometro Sportivo Il Bournemouth, in penultima posizione in classifica con 20 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Norwich City per 1-0. Sconfitta particolarmente pesante, se si considera che il Norwich City è ultimo (a tre punti dal Bournemouth). Il Brighton & Hove Albion, invece, occupa la posizione 15 in classifica con 25 punti ed è reduce dal pareggio in casa contro l’Aston Villa (terz’ultimo) per 1-1. Una vittoria sarebbe senza dubbio importante in chiave salvezza. La classifica ... termometropolitico

