Portici di Bologna candidati patrimonio mondiale Unesco: “Esempio di integrazione” (Di martedì 21 gennaio 2020) I Portici di Bologna candidati a entrare nella Lista patrimonio mondiale dell'Unesco 2020. Dal MiBact la decisione: "Portici elemento identificativo della città di Bologna e punto di riferimento per uno stile di vita urbano sostenibile, in cui gli spazi religiosi e civili e le abitazioni di tutte le classi sociali sono perfettamente integrate". fanpage

