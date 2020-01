Pornhub: utente sordo fa causa al sito porno per assenza di sottotitoli nei video (Di martedì 21 gennaio 2020) Un utente sordo di Pornhub ha fatto causa al sito a luci rosse e all'azienda canadese che lo gestisce per la mancanza di sottotitoli nei dialoghi: il portale a luci rosse ha risposto. Pornhub è stato denunciato da un suo utente sordo che ha lamentato l'assenza di sottotitoli nei video presenti sulla piattaforma a luci rosse. E la causa si è naturalmente estesa a RedTube e YouPorn, siti porno "fratelli" e appartenenti tutti alla società canadese MindGeek. Avete presente quando si dice che le trame dei film porno sono tutte uguali, che la cosa meno importante sono i dialoghi? Yaroslav Suris, un cittadino sordo di New York, non la pensa così: come utente Premium di Pornhub, ha sentito la necessità di protestare contro quella che a suo parere è una grave colpa del ... movieplayer

