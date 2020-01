Più vivo che mai il Samsung Galaxy S8: patch gennaio 2020 già in Europa (Di martedì 21 gennaio 2020) Stanno arrivando proprio in questi minuti notizie interessanti per gli utenti che hanno deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S8 o un Galaxy S8 Plus in questi tre anni di vendite. Dopo aver ricevuto tempestivamente la patch di dicembre anche con modelli brandizzati, come avrete notato tramite il nostro ultimo approfondimento sui Vodafone, oggi 21 gennaio giungono notizie molto incoraggianti per coloro che temevano l'inizio del tramonto per lo sviluppo software di questo dispositivo. Sta arrivando l'aggiornamento di gennaio sul Samsung Galaxy S8 Come è stato confermato in questi minuti da SamMobile, infatti, è partita ufficialmente la distribuzione dell'aggiornamento di gennaio per il Samsung Galaxy S8. Certo, con questo modello non toccheremo mai con mano Android 10, ormai è assodato, ma il fatto stesso che dopo tre anni si assista alla diffusione di patch mensili con tale ... optimaitalia

