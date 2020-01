Pirelli, Brembo, Stm e il lusso Borsa, chi è esposto al virus cinese (Di martedì 21 gennaio 2020) Non ci sono solo i titoli del lusso come Ferragamo, Moncler e Tod's o i farmaceutici come Ricordati a subire gli effetti a Piazza Affari (in negativo per i primi e in positivo invece per il gruppo del pharma controllato dal fondo britannico Cvc Capital Partners) Segui su affaritaliani.it affaritaliani

Affaritaliani : Pirelli, Brembo, Stm e il lusso Borsa, chi è esposto al virus cinese - Affaritaliani : Borsa, Equita: Pirelli, Brembo, Stm e il lusso. Chi è esposto al virus cinese - TrendOnline : #FtseMib impaurito da virus in Cina. I #titoli più a rischio -