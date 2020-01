Piacenza, due ladri di 66 anni dietro al furto del quadro di Klimt? La lettera: «Restituirlo è il nostro regalo alla città» (Di martedì 21 gennaio 2020) «Noi siamo gli autori del furto del Ritratto di Signora di Klimt e abbiamo fatto un regalo alla città restituendo la tela: vera o falsa che sia». Un messaggio, racchiuso in una lettera scritta a mano e recapitata al quotidiano piacentino La Libertà, aggiunge un altro, forse definitivo, tassello alla vicenda del furto dell’opera dell’artista viennese. dietro alla lettera, scrive il quotidiano, ci sarebbe un sessantenne piacentino che oltre vent’anni fa, nel 1997, sarebbe stato a capo di una squadra di ladri responsabili di una serie di furti a Piacenza e in provincia. Un colpo messo a segno con l’aiuto di un altro uomo, anche lui di 66 anni. Scagionati i giardinieri La tela era stata ritrovata lo scorso 10 dicembre in un sacco nero nascosto nell’intercapedine di un muro esterno dello stesso museo da dove era stata rubata – la Galleria Oddi ... open.online

AMC11076378 : RT @alefulloni: Il Klimt ritrovato: due interrogati. Hanno «autodenunciato» il furto del dipinto #mistero #prosegue - Corriere : RT @alefulloni: Il Klimt ritrovato: due interrogati. Hanno «autodenunciato» il furto del dipinto #mistero #prosegue - alefulloni : Il Klimt ritrovato: due interrogati. Hanno «autodenunciato» il furto del dipinto #mistero #prosegue -