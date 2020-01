Petrosyan Mania Gold Edition: sabato 1 febbraio 2020 a Milano (Di martedì 21 gennaio 2020) Petrosyan Mania Gold Edition, l’evento internazionale diventato un vero e proprio appuntamento cult per gli appassionati degli sport da combattimento, si terrà nel 2020 sabato 1 febbraio all’Allianz Cloud di Milano. Lunedì 20 gennaio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento al Palazzo della Regione. Petrosyan Mania Gold Edition 2020 Petrosyan Mania, lo show organizzato da Armen Petrosyan, è uno degli eventi più seguiti dagli appassionati di sport di combattimento. Giorgio Petrosyan reduce dalla vittoria del One Featherweight Kickboxing World Gran Prix Championship – che gli ha permesso di vincere lo strabiliante montepremi di 1.000.000 di USD e lo ha confermato il più forte kickboxer di tutti i tempi – difenderà per la seconda volta il suo titolo mondiale ISKA contro l’atleta francese Gaetan Dambo, in uno spettacolare match sulla ... notizie

