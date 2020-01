Perugia-Padova in tv, Coppa Italia volley 2020: orario, programma e streaming (Di martedì 21 gennaio 2020) Mercoledì 22 gennaio si gioca Perugia-Padova, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di volley maschile. Al PalaBarton andrà in scena un’imperdibile partita da dentro o fuori: chi vince si qualifica alla Final Four in programma a Bologna nel weekend del 22-23 febbraio, chi perde verrà eliminato dalla competizione. Gli umbri, seconda forza del campionato, ospiterà la settima squadre della SuperLega al termine del girone d’andata: i ragazzi di Vital Heynen partiranno con tutti i favori del pronostico ma dovranno stare attenti a non sottovalutare la Kione che può davvero fare lo sgambetto in qualsiasi occasione. I Block Devils si faranno trascinare dai fuoriclasse Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic per iniziare al meglio la difesa del trofeo mentre dall’altra parte della rete ci saranno i veneti di Ramos Hernandez e Luigi Randazzo. Di seguito la data, il calendario ... oasport

ailinon80 : RT @CarlottaRossi11: Pallavolo SuperLega - Padova: la prima del 2020 è in Coppa Italia - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega - Padova: la prima del 2020 è in Coppa Italia - kriku0217 : RT @iVolleymagazine: Pallavolo SuperLega - Padova: la prima del 2020 è in Coppa Italia -