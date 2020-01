Perugia, incinta ragazzina di 12 anni (Di martedì 21 gennaio 2020) Una vicenda che ha davvero dell’incredibile, è accaduta pochi giorni fa all’ospedale Santa Maria della Misericordia, di Perugia. Dove una ragazzina di soli dodici anni, si è presentata accompagnata dal fratello, con dei forti dolori addominali. Dopo diverse analisi i medici hanno scoperto che è incinta al settimo mese. In molti sono rimasti a bocca aperta da questo evento ed i dottori, insieme alla Procura, ora stanno lavorando per chiarire tutta la situazione. Secondo le informazioni che sono emerse, durante lo scorso fine settimana, la ragazzina si è presentata in pronto soccorso, con forti dolori addominali. Era accompagnata dal fratello, anche lui molto giovane. I medici, vista la situazione, l’hanno sottoposta a diverse analisi e test, ma poco dopo sono venuti a conoscenza della verità. E incinta al settimo mese di gravidanza. Per questo hanno deciso di ... bigodino

CatelliRossella : Perugia, va in ospedale e scopre di essere incinta a 12 anni - PerugiaToday : Bambina di 12 anni all'ospedale per mal di pancia, ma è incinta - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Perugia, dodicenne va in ospedale e scopre di essere incinta #cronacaperugia -