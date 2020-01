Per Trump, gli ambientalisti come Greta sono «profeti di sventura» (Di martedì 21 gennaio 2020) Poco prima di lui era stata Greta Thunberg a provare a sensibilizzare la platea del World Economic Forum di Davos sul tema del cambiamento climatico. Nella stessa giornata Donald Trump si è ripreso la scena provando a mistificare le parole della stessa diciassettenne attivista per il clima. «Dobbiamo respingere i profeti perenni di sventura e le loro previsioni sull’apocalisse – ha detto il presidente degli Stati Uniti nel suo intervento -. Gli Usa hanno piantato un miliardo di alberi contro il cambiamento climatico: abbiamo realizzato cose che il mondo non ha mai visto prima. L’America prospera e vince come mai prima d’ora». LEGGI ANCHE > come Greta Thunberg liquida a Davos la domanda sugli haters Donald Trump e l’intervento a Davos sull’ambiente Insomma, Donald Trump rovescia la prospettiva. La forza della sua nazione non si misura ... giornalettismo

