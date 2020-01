Pellezzano, vigili urbani rimuovono due auto abbandonate (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPellezzano (Sa) – Prosegue sul territorio comunale di Pellezzano l’opera di bonifica contro l’abbandono di auto. La polizia municipale del Comune della valle dell’Irno ne ha ritrovate altre due questa mattina prive di assicurazione e rimosse. Gli interventi sono stati effettuati a Cologna nel parcheggio di via T. Farina e a Pellezzano nel parcheggio via Casal Murino. “Un lavoro impegnativo, delicato, talvolta anche scomodo – dichiara il sindaco Morra – portato avanti dagli uffici e da ognuno di noi, che ha questi obiettivi: non far cadere nel vuoto neppure una delle segnalazioni che ci vengono dai cittadini, ripristinare e affermare la legalità sempre e comunque e cercare di tenere pulito e curato il nostro territorio”. L'articolo Pellezzano, vigili urbani rimuovono due auto abbandonate proviene da Anteprima24.it. anteprima24

AgenPolitica : PELLEZZANO. NUOVO INTERVENTO DEI VIGILI PER RIMUOVERE VETTURE ABBANDONATE -