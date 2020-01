Paura per Eros Ramazzotti | Seguito da un uomo in aeroporto | Video (Di martedì 21 gennaio 2020) Paura per Eros Ramazzotti in aeroporto, un nuovo lo segue verso il prossimo volo… ma, ecco di chi si tratta in realtà. Eros Ramazzotti continua a far parlare di sé anche dopo la pubblicazione dell’intervista che ha rilasciato al settimanale diretto da Alfonso Signorino, Chi. Il cantante è nuovamente in tour, ma ecco che all’imbarco … L'articolo Paura per Eros Ramazzotti Seguito da un uomo in aeroporto Video proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Giorgiolaporta : La maggioranza voleva processare #Salvini per la #Gregoretti ma poi per paura scappa dalla #Giunta. E' la stessa ma… - AlessiaMorani : Anche per il caso Diciotti #Salvini fece lo spaccone dicendo “processatemi” e poi cambio’ idea perché alla fine la… - borghi_claudio : @mfmanca @myrtamerlino E cosa 'non va nel ragionamento'? Con Lucia ho lavorato e lavoro ed è un'ottima persona, fa… -