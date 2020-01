Paura nella notte in Puglia: terremoto avvertito in provincia di Foggia [DATI e MAPPE] (Di martedì 21 gennaio 2020) Un terremoto magnitudo ML 3.6 si è verificato a 4 km sudest da Carpino (Foggia) alle 04:24:54, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito dalla popolazione di San Giovanni Rotondo, Manfredonia, Canosa di Puglia, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, Andria, Monte Sant’Angelo, San Severo, Vieste, Vico del Gargano (DATI “Hai Sentito il terremoto”). Non si registrano al momento danni a persone o cose.L'articolo Paura nella notte in Puglia: terremoto avvertito in provincia di Foggia DATI e MAPPE Meteo Web. meteoweb.eu

