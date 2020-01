Patuanelli si lascia scappare che Alitalia "perde seicento milioni l'anno" (Di martedì 21 gennaio 2020) Alitalia perde più di seicento milioni all’anno. L’indicazione è scappata al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli nel corso dell’audizione al Senato sulla conversione del decreto legge di finanziamento della compagnia aerea in amministrazione straordinaria e da due anni e mezzo in vendita ma senza riuscire a trovare acquirenti. Rispondendo alla domanda di un senatore e volendo far capire che gli interventi sul personale, non sono l’unica possibilità per riportare un po’ di equilibro nei conti del vettore Patuanelli ha detto che “Alitalia ha entrate per 3,4 miliardi e uscite superiori a 4, mentre il costo del lavoro pesa per circa 500 milioni, ci sono tante opzioni per tagliare i costi”, prescindendo dagli interventi sul personale.Patuanelli è stato ascoltato oggi subito dopo i sindacati e il ... huffingtonpost

