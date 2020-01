Pattinaggio artistico, Europei 2020: le speranze dell’Italia. Rizzo e Grassl in prima linea, Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri in cerca dell’affondo (Di martedì 21 gennaio 2020) Sarà un’Italia arrembante quella che parteciperà ai Campionati Europe 2020 di Pattinaggio artistico, in programma questa settimana alla Steiermarkhalle di Graz (Austria). Gli azzurri infatti potranno lottare per il podio in tutte le categorie, con l’eccezione dell’individuale femminile, dove la debuttante Alessia Tornaghi giocherà una partita a parte fuori dalle prime tre posizioni, già prenotate dalle stelle russe Alena Kostornaia, Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova. I pattinatori più attesi della spedizione sono indubbiamente Matteo Rizzo e Daniel Grassl, i quali si giocheranno la medaglia con avversari competitivi ma alla portata. Nello specifico si scontreranno con il favorito del lotto Alexander Samarin, atleta in grado di atterrare la combinazione da più di 20 punti quadruplo lutz/triplo toeloop inserendola anche nello short, con Dmitri Aliev, argento nel ... oasport

