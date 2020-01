Pattinaggio artistico, Europei 2020: Italia protagonista nel singolo maschile. Rizzo e Grassl per fermare Samarin e Aliev (Di martedì 21 gennaio 2020) Avrà un sapore particolare la sfida dell’individuale maschile ai Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Steiermarkhalle di Graz (Austria). La Nazionale azzurra infatti schiererà due talenti assoluti, pronti ad andare all’attacco delle prime tre posizioni. Stiamo certamente parlando di Matteo Rizzo e di Daniel Grassl, atleti diversi che, per ragioni diverse, potrebbero compiere l’impresa. Lo abbiamo ripetuto tante volte. Il movimento Italiano maschile sta vivendo in questo momento un periodo di straordinaria floridezza, e la partecipazione di un debuttante come Gabriele Frangipani , terza forza azzurra, ne è prova evidente. Il cammino tracciato da Matteo Rizzo nel 2017, che l’ha portato in soli tre anni a conquistare una meravigliosa medaglia di bronzo continentale nella passata stagione, ha spianato la strada ... oasport

zazoomblog : Pattinaggio artistico Europei 2020: calendario programma tv orari e streaming - #Pattinaggio #artistico #Europei - MGScolaro : Calendario Europei pattinaggio artistico 2020: date gare, orari, programma e tv - MatteoMarchini5 : Pattinaggio artistico, Europei 2020: testa a testa tra Tarasova-Morozov e Boikova-Kozlovskii, scontro generazionale… -