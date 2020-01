Pattinaggio artistico, Europei 2020: il calendario delle gare degli italiani. Orari degli azzurri in gara e come vederli in tv (Di martedì 21 gennaio 2020) Saranno 12 gli italiani in gara agli Europei 2020 di Pattinaggio artistico in programma a Graz (Austria) dal 22 al 26 gennaio. Nicole Della Monica e Matteo Guarise saranno i ragazzi di punta della spedizione, la coppia d’artistico ha tutte le carte in regola per puntare al podio e cercherà il colpaccio in una gara assolutamente da non perdere. Attenzione a Matteo Rizzo e Daniel Grassl che possono essere degli outsider nella gara maschile, non andranno sottovalutati Guignard-Fabbri nella danza mentre Alessia Tornaghi inseguirà la top ten tra le donne. Di seguito tutti gli italiani in gara agli Europei 2020 di Pattinaggio artistico, il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli Orari delle loro gare. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e RaiSportWeb, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. calendario Europei ... oasport

