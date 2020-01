Pasta, quali sono le marche che usano grano italiano e quali no (Di martedì 21 gennaio 2020) Di recente Lidl ha avuto una multa da un milione di euro per aver diffuso informazioni fuorvianti sull’origine del grano duro utilizzato nella produzione della Pasta di semola Italiamo e Combino. Dal 2018 i produttori sono obbligati a scrivere sull’etichetta se la materia prima è prodotta in Italia, importata dal mercato interno europeo o da quello extracomunitario. Da dove arriva il grano utilizzato dalle principali marche italiane? fanpage

cenciooundaa : unici motivi per i quali non bacerei una: 1- si è mangiata il cioccolato 2- si è mangiata la pasta al tonno 3- si… - roxgiuse : @pbiagiola @buch_1977 @ScottiDavide2 @Gianni_Elia @LGobbini @MrETP @Stefano_Mrtz @CiccioIlBrillo @AndreaMereu9… - fertermentini : Pasta con grano straniero venduta come italiana: maxi multa a Lidl -