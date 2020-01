Pasquale Laricchia eliminato al Grande Fratello Vip 2020 tra mille polemiche: Valeria Marini non pervenuta (Di martedì 21 gennaio 2020) Pasquale Laricchia eliminato al Grande Fratello Vip 2020 e chi ha diviso la coppia che formava con Patrick Ray Pugliese è complice. Questo è quello che si evince dalle polemiche sui social e ancora una volta sembra proprio che il popolo di twitter non sia lo stesso che voti davvero durante i reality altrimenti non si spiegherebbe l'eliminazione del pugliese a favore di Andrea Denver ma, soprattutto, la percentuale con cui questo è avvenuto.Il "soprammobile" muscoloso è rimasto in casa grazie al 42% delle preferenze mentre Pasquale è uscito con il suo 37% e questo non fa altro che indignare ancora di più.https://twitter.com/itsmwengo/status/1219395097311305728Pasquale Laricchia eliminato al Grande Fratello Vip 2020 è un errore? Per molto sì, soprattutto per gli amanti del trash che aveva visto in lui un vero e proprio paladino al fianco di Patrick. I due sono riusciti a ... optimaitalia

