Partorisce in casa e uccide di botte la figlia neonata: madre arrestata per omicidio (Di martedì 21 gennaio 2020) Una neonata è stata ricoverata in gravi condizione a poche ore dalla nascita, ad Acilia periferia sud di Roma. La bambina è nata in casa e e poi portata in ospedale dove i medici hanno riscontrato che la bambina avesse ferite profonde e compatibili con un grave trauma cranico. La prima tessera è stata fermata e la madre una donna di 30 anni cittadina italiana ma di origine svedese, nei suoi confronti la procura avanzato l’accusa di reato di tentato omicidio che però è stata cambiata con una cosa molto più grave. (Continua…) La bambina ricoverata con molte percosse ma con ferite gravi alla testa purtroppo non ce l’ha fatta ed è morta. Quindi le accuse che erano state avanzate contro la madre da tentato omicidio sono di omicidio volontario. Sono stati ascoltati anche i soccorritori che sono arrivati sul posto e hanno affermato di aver assistito ad una scena choc!! Il ... howtodofor

viola122 : @benq_antonio #Roma, partorisce in casa e uccide di botte la figlia neonata: madre arrestata per #omicidio-LEGGO?… - viola122 : #Roma, partorisce in casa e uccide di botte la figlia neonata: madre arrestata per #omicidio-LEGGO?… - Affaritaliani : Partorisce in casa ed uccide la neonata Omicidio: la mamma mercoledì dal gip -