Parigi, lavoratori tagliano la corrente elettrica per protesta contro la riforma delle pensioni (Di martedì 21 gennaio 2020) Stamattina nei comuni di Rungis e Orly, alle porte di Parigi, i sindacalisti della Cgt Energie della Val-de-Marne hanno deciso di tagliare la corrente elettrica lasciando senza luce per alcune ore non meno di 35 persone. Il sabotaggio, messo in atto da un centinaio di lavoratori, è stato rivendicato dal sindacato. fanpage

