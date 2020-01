Parigi ha bloccato un documento di condanna contro Haftar (Di martedì 21 gennaio 2020) Il ruolo del petrolio in Libia si sta facendo sempre più centrale. Da quando il generale Khalifa Haftar ha bloccato le esportazioni, imponendo la chiusura di giacimenti e terminal, la tensione sul fronte petrolifero si sta facendo sempre più elevata. Ed ora, sotto un profilo politico, si potrebbero innescare ulteriori divisioni all’interno dell’Europa e non solo. Il blocco di Haftar La mossa dell’uomo forte della Cirenaica è arrivata a 24 ore dalla conferenza di Berlino ed ha ovviamente infiammato l’immediata vigilia dell’appuntamento tedesco. Haftar ha messo il dito in una piaga che da anni oramai contraddistingue il dossier libico. Ossia, l’intreccio paradossale secondo cui il governo di Tripoli non ha il controllo del territorio bensì del portafoglio, mentre l’esercito del generale ha il controllo del territorio ma non del portafoglio. Questo ... it.insideover

