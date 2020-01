Papeete e Bibbiano: le sardine e l’errore di un’opposizione costruita sui trending topic della politica (Di martedì 21 gennaio 2020) Le sardine saranno a Bibbiano, poi al Papeete. La notizia è stata ufficializzata ieri, si partirà giovedì 23 gennaio con una contromanifestazione nel paese da qualche tempo al centro della cronaca per la questione degli affidi, poi ci si sposterà in riviera romagnola per un flash mob nel locale simbolo della movida locale. Due tappe, ovviamente, non casuali. A Bibbiano ci sarà Matteo Salvini, lo stesso giorno. Come emerso anche da un foglio dimenticato qualche settimana fa da un militante leghista, le linee guida comunicative dello staff del Capitano chiedono di insistere sulla storia degli affidi durante i comizi, poco importa che ormai la questione abbia perso una connotazione politica dal momento che il sindaco del Pd del paese è stato sollevato dalle accuse. Durante l’estate, Lega, Fratelli d’Italia e gli ex nemici del M5s hanno messo alla gogna il Partito democratico, tra accuse di ... wired

giornalettismo : Giovedì a #Bibbiano (in concomitanza con la manifestazione della #Lega, con Matteo #Salvini) e sabato un 'tutto in… - ringoringhetto : Da Bibbiano al Papeete, le ‘Sardine’ sfidano Salvini - zazoomnews : Papeete e Bibbiano: sardine non fate un’opposizione basata sui trending topic - #Papeete #Bibbiano: #sardine -