Pamela Anderson si è sposata per la quinta volta: ecco chi è il 74enne nuovo marito (Di martedì 21 gennaio 2020) Matrimonio a sorpresa per la 52enne Pamela Anderson, da ieri moglie del 74enne Jon Peters, celebre produttore hollywoodiano. I due, come confermato da Peters all'Hollywood Reporter, si sono giurati amore eterno a Malibu.Pamela e Jon hanno fatto coppia per la prima volta più di 30 anni fa, per poi lasciarsi e ritrovarsi solo negli ultimi mesi. Una 'reunion' taciuta agli occhi del gossip, ed ora esplosa con fragore.Pamela Anderson si è sposata per la quinta volta: ecco chi è il 74enne nuovo marito 21 gennaio 2020 17:15. blogo

