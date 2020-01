Pamela Anderson atomica: torna bagnina a 52 anni, corpo da urlo [FOTO] (Di martedì 21 gennaio 2020) Pamela Anderson ha reso felici moltissimi fan del telefilm ‘Baywatch’. L’attrice è ritornata ad indossare i panni di Casey Jean Parker, detta anche CJ per interpretare di nuovo la bagnina del famoso cult degli anni ’90. Uno dei più grandi brand americani ha girato nelle ultime ore uno spot pubblicitario dedicato all’assistenza auto. C’è da sottolineare che, tale azienda è stata sposso criticata per aver scelto come protagoniste donne sempre molto appariscenti. Per il nuovo spot ‘Ultra Tune’ ha scelto come location una spiaggia e quale miglior testimonial poteva ben interpretare il ruolo? Ovviamente Pamela Anderson. Il web si scatena FOTO Decisamente un ritorno al passato, a quei tempi gloriosi dove una giovanissima Pamela Anderson correva fra le spiagge del Canada per salvare vite in pericolo. Oggi, nonostante siano passati molti anni, ... velvetgossip

MKPinDC : @MaraWilson Sandra Bullock? Pamela Anderson? Madonna? - Patriziodb : Sul treno per #Milano. Approfitto della costrizione di stare seduto per riflettere su me stesso, e pianificare alcu… - leggoit : pamela anderson amarcord, a 52 anni torna nei panni della sexy bagnina CJParker di #baywatch -