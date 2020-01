Pallanuoto femminile, Europei 2020: risultati quarti di finale. Tutto facile per Olanda, Spagna ed Ungheria (Di martedì 21 gennaio 2020) Andato a delinearsi il tabellone per quanto riguarda la zona medaglie: sono andati in scena oggi i quarti di finale agli Europei di Pallanuoto femminile. In quel di Budapest, come previsto alla vigilia, due incontri praticamente dal pronostico già scritto e due partite più equilibrate: a giocarsi il podio saranno Olanda, Russia, Spagna ed Ungheria. Niente da fare per il Setterosa di Paolo Zizza, costretto ad arrendersi alle russe e dunque a salutare la possibilità di agguantare il pass olimpico verso Tokyo 2020. Andiamo a rivivere la giornata odierna con tutti i risultati. risultati quarti di finale Europei Pallanuoto femminile 2020 4A Slovacchia – 1B Olanda 2-22 (0-6, 0-3, 1-7, 1-6) 2A Russia – 3B Italia 13-7 (3-2, 3-3, 4-1, 3-1) 3A Grecia – 2B Spagna 7-11 (3-4, 2-2, 1-3, 1-2) 1A Ungheria – 4B Francia 16-3 (5-2, 3-1, 5-0, 3-0) gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA ... oasport

sportface2016 : #Pallanuoto | #Zizza: 'Troppi errori, perso sicurezza nei momenti clou' #ItaliaRussia - zazoomblog : LIVE Italia-Russia 6-10 pallanuoto femminile Europei 2020 in DIRETTA: allungo decisivo delle russe - #Italia-Russi… -