Pallanuoto, Europei femminili 2020: oggi i quarti di finale. Attesa per Italia-Russia e Spagna-Grecia (Di martedì 21 gennaio 2020) Finalmente si fa sul serio. Dopo una lunghissima fase a gironi (formula non troppo convincente quella di soli due raggruppamenti), entrano nel vivo gli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Budapest. In terra magiara, alla Duna Arena, vanno in scena oggi i quarti di finale: quattro scontri diretti per decidere le compagini che andranno a giocarsi le medaglie e l’unico pass olimpico in palio. Due partite equilibrate, altre due dal pronostico praticamente scritto. Si comincia con le padrone di casa magiare, apparse in ottimo stato di forma, che ospitano la Francia: sulla carta non c’è storia, con le transalpine già fiere di essere giunte fin qui; posto in semifinale prenotato per le ungheresi. L’Italia sarà concentrata sul match delle 16 che vede il Setterosa opposto alla Russia: favori del pronostico sfavorevoli per le azzurre di Paolo Zizza che non hanno iniziato ... oasport

ItaliaTeam_it : VINCE IL SETTEBELLO! ???? Agli Europei di pallanuoto l’Italia batte la Francia 10-7! RT e in acqua! ??… - zazoomblog : Italia-Montenegro: programma orario e tv Europei pallanuoto 2020 - #Italia-Montenegro: #programma #orario - zazoomblog : Italia-Russia oggi in tv: orario d’inizio streaming e programma Europei pallanuoto femminile 2020 - #Italia-Russia… -