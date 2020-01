Pallanuoto, Europei 2020: il Settebello alla prova Montenegro nei quarti di finale (Di martedì 21 gennaio 2020) L’oro Mondiale e il pass olimpico già in tasca, tre su tre nelle prime partite di questa manifestazione. Un biglietto da visita niente male quello con il quale il Settebello si presenta ai quarti di finale degli Europei di Budapest di Pallanuoto maschile: domani gli azzurri se la vedranno con il Montenegro, l’obiettivo è ovviamente quello di raggiungere la zona medaglie, le semifinali. Rivale di tutto rispetto quello che si ritroveranno davanti gli azzurri. L’ultimo precedente risale a circa un anno fa, in Europa Cup, con il successo di misura del Settebello. Squadra fisica quella montenegrina, che può sfruttare la qualità di alcuni giocatori e soprattutto una stella di livello internazionale: l’universale Aleksandar Ivovic, 33enne da anni bandiera della Pro Recco, dunque conoscitore della Pallanuoto tricolore e compagno di club di tanti degli atleti del ... oasport

