PAGELLE Napoli Lazio: Insigne gol e sacrificio, Immobile sbaglia dal dischetto VOTI (Di martedì 21 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Napoli Lazio Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Napoli e Lazio, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. TOP: Insigne FLOP: Hysaj, Leiva VOTI Napoli (4-3-3): Ospina 6,5; Hysaj 4,5, Manolas 6,5, Di Lorenzo 6,5, Mario Rui 6,5; Lobotka s.v. (19′ Luperto 5,5), Demme 6,5, Zielinski 6; Callejon 6 (67′ Elmas 6,5), Milik 5,5, Insigne 7 (76′ Fabian s.v.). All. Gattuso 6,5. Lazio (3-5-2): Strakosha 5,5; Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Radu 5,5 (69′ Patric 6); Lazzari 5,5, Milinkovic 6, Leiva 4,5, Parolo 6, Lulic 5,5(76′ Jony 6); Immobile 5,5, Caicedo 5 (54′ Correa 5,5). All.: Inzaghi 6. Arbitro: Massa 5,5 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FabioOffreda : RT @luca_disanto1: #NapoliLazio, le pagelle: #Insigne riconquista il San Paolo, sorpresa #Demme >>> - cn1926it : RT @luca_disanto1: #NapoliLazio, le pagelle: #Insigne riconquista il San Paolo, sorpresa #Demme >>> - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: PAGELLE NM - Napoli-Lazio, i voti di Petrazzuolo: Basta poco, che ce vo! -