Padova, incendio in palazzina: persone in fuga ed evacuazione immediata per 30 famiglie (Di martedì 21 gennaio 2020) Le cause sono da imputare a un corto circuito. Pesanti le ripercussioni sul traffico nell’area a ridosso della stazione. Fiamme dalla mattina nel quartiere Arcella di Padova, dove poco dopo.. ha preso fuoco un negozio di frutta e verdura di via Avanzo, a ridosso della stazione, gestito da un uomo originario del Bangladesh. (continua…) Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi e le volanti della polizia che hanno isolato l’area. Gli operatori hanno ordinato l’evacuazione della palazzina, trenta residenti sono stati fatti scendere in strada precauzionalmente. Un anziano che ha inalato i fumi è stato ossigenato sul posto: per nessuno è stato necessario il ricovero in ospedale. (continua…) Verso le 9 l’emergenza è rientrata con i pompieri che hanno spento gli ultimi focolai e messo in sicurezza tutta l’area. Pochi dubbi sulla causa ... howtodofor

