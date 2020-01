Ozzy Osbourne ha il Parkinson: la rivelazione del padrino dell’heavy metal (Di martedì 21 gennaio 2020) Terribili notizie per i fan della musica e di uno dei suoi più grandi rappresentanti. Ozzy Osbourne ha confessato di essere malato di Parkinson: una condizione che lo fa soffrire terribilmente da oltre un anno. Lui e la moglie Sharon andranno in Svizzera per testare alcuni trattamenti. Il padrino dell’heavy metal ha il Parkinson Divisivo, sconvolgente e travolgente come il genere musicale vuole. Non c’è persona che non abbia sentito parlare di John Michael “Ozzy” Osbourne, celebre cantante dei Black Sabbath e quindi solista. Su di lui si sprecano le leggende, così come i plausi dal mondo della musica per una carriera infinita e costellata di successi. Il suo apporto al genere, gli è valso il titolo di padrino dell’heavy metal. Ora, lo stesso, si trova in una situazione spiacevole.Durante un’intervista a Good Morning America assieme alla moglie Sharon Arden, ha confessato i dolori ... thesocialpost

