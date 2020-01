Ozzy Osbourne ha il morbo di Parkinson: "Ho trascorso un anno orribile" (Di martedì 21 gennaio 2020) Ozzy Osbourne, 71 anni, svela: 'Ho il morbo di Parkinson ma non sono in fin di vita'; la diagnosi per il frontman dei Black Sabbath alla fine di un anno terribile complicato da problemi di salute. Ozzy Osbourne ha il morbo di Parkinson: il frontman dei Black Sabbath, 71 anni, ha parlato ufficialmente della sua malattia in occasione di un'intervista in cui ha raccontato di aver trascorso un anno terribile, costellato di problemi di salute, e al termine del quale è arrivata la diagnosi. Durante un'intervista con Good Morning America, Ozzy Osbourne ha descritto il 2019 come l'anno più doloroso e terribile della sua vita. "La vigilia di Capodanno ho fatto il mio ultimo show al Forum, poi sono caduto. Una brutta caduta. Mi hanno operato al collo, e in seguito all'intervento ho scoperto di avere ... movieplayer

