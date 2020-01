Oroscopo di Paolo Fox, 21 Gennaio: ecco cosa dicono le stelle (Di martedì 21 gennaio 2020) Proseguiamo la settimana all’insegna dell’Oroscopo, scoprendo insieme al simpaticissimo Paolo Fox, cosa intendono dirci le stelle. Oroscopo segno per segno Ariete: Mercurio e Marte sono in ottimo aspetto. Quindi saranno ore queste di riuscita, anche grazie all’incontro dei pianeti con la Luna. L’amore è la sola cosa che oggi ti delude, ma perché sei tu ad essere sfuggente. Toro: Sole e Urano sono in dissonanza. Tornano dunque pressioni e tensioni anche se dureranno poco. Se qualcosa ti provoca ansia, in primavera tutto si sistema, alleggerendoti. Gemelli: buona la tua situazione stellare. Hai la sensazione di progredire, di stare a tuo agio in questo ambiente. Hai raggiunto questa condizione lentamente, goditela. Cancro: il solo è in buon aspetto, così come Mercurio. Avrai dunque una entrata maggiore nei prossimi giorni. Potresti ricevere un risarcimento che non ... nonsolo.tv

gdratwood : @allgdrgreta cosa dice per i toro non puoi diventare la mia paolo fox personale e ogni mattina mandarmi l’oroscopo? - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox oggi Martedi 21 Gennaio: Previsioni, Bilancia, Scorpione,Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - infoitcultura : La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 20/01/2020 al 26/01/2020 -