Ordine Medici: netto miglioramento negli ultimi giorni (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – “Dall’estate scorsa piu’ di una volta abbiamo segnalato il problema dei rifiuti a Roma. E devo dire che, anche dopo aver incontrato l’amministratore delegato di Ama, Stefano Zaghis, e la sindaca, Virginia Raggi, in questi ultimi due giorni abbiamo notato un netto miglioramento della situazione: finalmente i cassonetti sono vuoti e puliti, il che ci fa sperare bene nonostante la chiusura della discarica di Colleferro e la riapertura, forse, di una nuova discarica che ancora non e’ stata autorizzata. Siamo ottimisti perche’ in qualche modo il problema si sta risolvendo, ma continueremo a vigliare sempre sulla salute del cittadino”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, interpellato oggi dall’agenzia Dire sulla situazione dei rifiuti nella Capitale, a margine del convegno ... romadailynews

