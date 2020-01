Ora Harry minaccia azioni legali, stop alle foto rubate - (Di martedì 21 gennaio 2020) Francesca Galici Harry è in Canada da poche ore e tramite i suoi avvocati ha già fatto sapere di essere pronto a indire azioni legali contro chi ruba o divulga immagini non autorizzate della sua famiglia Hanno lasciato tutto alle loro spalle, hanno rinunciato al titolo di altezze reali e ai benefit che spettano di diritto ai membri senior della famiglia reale per condurre una vita tranquilla, lontana dal clamore di corte. Queste, almeno in teoria, erano le intenzioni di Harry e Meghan quando hanno deciso di trasferirsi in Canada per ricominciare da zero. Eppure, nulla sembra essere cambiato per i duchi del Sussex. Harry non ha ancora avuto modo di abituarsi al fuso orario locale e già si trova a dover combattere contro i paparazzi. Ai Sussex non sono piaciuti gli scatti che ritraggono Meghan Markle al parco nell'isola di Vancouver con il piccolo Archie nel marsupio e i due ... ilgiornale

