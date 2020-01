Omicidio Roberta Ragusa: la figlia “ho capito quel giorno che non c’era più” (Di martedì 21 gennaio 2020) Omicidio Roberta Ragusa: la figlia “ho capito quel giorno che non c’era più” Aveva appena 12 anni quando le hanno portato via la mamma, ora ne ha 19 e chiede che venga fatta giustizia. Alessia Logli era la figlia di Roberta Ragusa, la donna uccisa dal marito il 12 gennaio 2012. Ecco le sue parole – rilasciate a Quarto Grado – e ciò che la ragazza ha provato dentro di sé quando sua madre è stata uccisa. Clicca qui per conoscere i dettagli sulla maxi-rissa tra ultras a Potenza Omicidio Roberta Ragusa, parla la figlia Alessia “Ho capito subito che era morta” Roberta Ragusa è stata uccisa dal marito nel 2012, a seguito della scoperta di un tradimento e conseguente minaccia di divorzio. Antonio Logli è il nome dell’uomo. Questi aveva paura che, con la separazione, la donna avrebbe vinto la causa per la divisione dei beni e per l’affidamento. Attualmente ... termometropolitico

