Olivia Wilde | l’attrice del film di Clint Eastwood ha un futuro da regista (Di martedì 21 gennaio 2020) Olivia Wilde è in questi giorni al cinema nel film Richard Jewell del veterano Clint Eastwood. l’attrice, dal talento versatile e spesso in grado di interpretare ruoli molto diversi tra loro, ha recentemente intrapreso la carriera da regista. E sembra promettere bene. Recentemente Olivia Wilde è stata al centro delle polemiche che hanno riguardato il … L'articolo Olivia Wilde l’attrice del film di Clint Eastwood ha un futuro da regista proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

olivia_giurea : RT @AnnaRDelorenzo: Nessuno può essere libero se costretto ad essere simile #agliAltri Oscar Wilde #unTemaAlGiorno #20gennaio Buon #l… - cheroreowitz : [OLIVIA WILDE (e jon hamm) anche risposta alla domanda 'perché stai guardando un film di clint eastwood'] - cheroreowitz : io in terza media quando dicevo che di the oc mi piaceva ryan quando in realtà mi piaceva solo OLIVIA WILDE -