Nuovo coronavirus in Cina, Rezza, (ISS): “Massima attenzione ma l’Italia è ben attrezzata” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Abbiamo la massima attenzione” sul Nuovo coronavirus che si sta diffondendo in Cina, “ma in Italia siamo molto ben organizzati per la sorveglianza: abbiamo ottime strutture di riferimento e una rete di laboratori altrettanto buona“: lo afferma all’Adnkronos Salute Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. “Se mai dovesse arrivare a Fiumicino una persona con sintomi sospetti il punto di riferimento è l’istituito nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani“. Il monitoraggio è organizzato “con una rete collaudata, quella che annualmente monitora l’epidemia influenzale. Non abbiamo preoccupazioni in questo campo“. “Anche la Cina ha dimostrato efficienza. Il virus – prosegue Rezza – è stato isolato rapidamente, l’informazione ... meteoweb.eu

