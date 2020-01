Nuovo coronavirus in Cina, ECDC: il rischio in UE sale da “basso” a “moderato” (Di martedì 21 gennaio 2020) Dopo la conferma ufficiale che il Nuovo coronavirus identificato in Cina si può trasmettere anche tra uomo e uomo, il Centro europeo di controllo delle malattie (ECDC) ha innalzato il rischio di possibile diffusione in UE, portandolo da “basso”a “moderato”. “La trasmissione da uomo a uomo – si legge nel report odierno – è stata confermata, ma sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la portata di questa modalità di trasmissione. La fonte dell’infezione non è nota e potrebbe essere ancora attiva. Pertanto, la probabilità di infezione per i viaggiatori in visita a Wuhan che hanno uno stretto contatto con individui sintomatici è considerata moderata. Di conseguenza, anche la probabilità di importazione di casi di 2019-nCoV nell’Unione europea è considerata moderata“.L'articolo Nuovo coronavirus in Cina, ECDC: il ... meteoweb.eu

