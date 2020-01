Nuovi rumor per PS5 in attesa dell’annuncio: il DualShock 5 nel mirino dei leak (Di martedì 21 gennaio 2020) Ormai non passa giorno senza che PS5 non sia protagonista di indiscrezioni e voci di corridoio. Naturale quando la prossima generazione di console è relativamente così vicina, considerando che Sony ha intenzione di lanciare sul mercato la sua piattaforma next-gen nel corso delle festività natalizie del 2020. Esattamente come farà la rivale Microsoft con la sua Xbox Series X. La famiglia PlayStation andrà così ad allargarsi ancora, con una macchina da gioco che promette incredibile potenza a tutto vantaggio degli sviluppatori, così come una certa facilità di programmazione e, molto probabilmente, di essere retrocompatibile. Non solo con i titoli già visti sull'attuale PS4, ma anche con i classici per PS3, PS2 e PSX, per poi supportare in un secondo momento anche la libreria delle portatili PSP e PlayStation Vita. E se è vero che della prossima Xbox conosciamo almeno il design ... optimaitalia

OptiMagazine : Nuovi rumor per #PS5 in attesa dell'annuncio: il #DualShock5 nel mirino dei leak - xavier92451 : RT @PlayStationBit: Nuovi #rumor su #MarvelsSpider-Man2 #PS4 @insomniacgames - PlayStationBit : Nuovi #rumor su #MarvelsSpider-Man2 #PS4 @insomniacgames -