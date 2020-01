Nunzia De Girolamo Instagram, selfie bollente in camerino: «Favolosa, che cosce stupende» (Di martedì 21 gennaio 2020) Qualche minuto fa l’abbiamo vista in televisione, ospite al programma pomeridiano di Raiuno La vita in diretta, combattiva e sempre col sorriso. Stiamo parlando di Nunzia De Girolamo, che da quando ha lasciato la politica è sempre più presente nei salotti nei panni di opinionista. La 44enne beneventana, ex deputata di Forza Italia e, in precedenza, de Il Popolo della Libertà e del Nuovo Centrodestra, dà “il meglio di sé” però su Instagram, dove pubblica quasi ogni giorno scatti e interagisce con i suoi numerosi ammiratori, che ne apprezzano la bellezza, carisma e spontaneità. Nunzia De Girolamo Instagram, selfie bollente in camerino: «Favolosa, che cosce stupende» «Buonanotte amici! E anche questo #bluemonday lo abbiamo superato. Alla fine è andato mediamente bene! A voi?», ha scritto sul suo profilo Instagram nella tarda serata di ieri, 20 gennaio 2020, Nunzia De ... urbanpost

pentagram54 : RT @dantegiumanini: Accordi contro Salvini Gregoretti, Nunzia De Girolamo denuncia: ‘Accordi politici per regolare conti con Salvini’ http… - Massimo01867495 : RT @dantegiumanini: Accordi contro Salvini Gregoretti, Nunzia De Girolamo denuncia: ‘Accordi politici per regolare conti con Salvini’ http… - lucia_ticozzi : RT @todorov_denis: Nunzia De Girolamo dice che Saviano 'merita rispetto'....Passo e chiudo. #nonelarena -