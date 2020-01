Nottata horror per Ilary Blasi e Francesco Totti: l’esperienza alla Casa del Male (Di martedì 21 gennaio 2020) Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di trascorrere una serata fuori dal comune recandosi a La Casa del Male, uno spazio creato appositamente per spaventare chi vi entra con strani effetti sonori e visivi. La coppia ha raccontato l’esperienza via social. Ilary Blasi e Totti Attraverso le loro stories su Instagram Ilary Blasi e Francesco Totti hanno documentato la loro esperienza spaventosa a La Casa del Male di Roma: si tratta di uno spazio adibito a “dark room” nella zona della Via Appia. Qui i coniugi Totti hanno trascorso una serata originale e diversa dalle altre, dove hanno sperimentato in prima persona gli effetti spaventosi presenti nella Casa. Ilary Blasi ha confessato di non gradire particolarmente le cose spaventose o i film di paura, e chissà come sarà rimasta una volta entrata nella Casa del Male. Suo marito l’avrà “protetta”? La ... notizie

